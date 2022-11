Covid: Campania, quasi tremila i nuovi casi, cinque vittime

(ANSA) - NAPOLI, 15 NOV - Sono 2.948, su 17.301 test eseguiti, i nuovi casi di Covid in Campania. Il tasso di positività è del 17,03%, quasi tre punti in più rispetto al giorno precedente. Il bollettino quotidiano della Regione censisce cinque vittime, di cui due nelle ultime 48 ore.

Invariata l'occupazione dei posti letto nelle terapie intensive, mentre i ricoveri in degenza sono in lieve incremento, a quota 276 (+2). (ANSA).