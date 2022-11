Corte Conti Campania parifica rendiconto generale Regione

(ANSA) - NAPOLI, 15 NOV - La Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Campania, sulla base dei dati acquisiti e nei limiti delle verifiche effettuate, preso atto delle conclusioni formulate dal Pubblico Ministero, ha parificato il rendiconto generale della Regione Campania per l'esercizio finanziario 2021 in tutte le sue componenti (conto del bilancio, conto economico e stato patrimoniale). Approvata la conseguente relazione. (ANSA).