Bomba carta davanti bar nel Napoletano, danni ma nessun ferito

(ANSA) - PORTICI (NAPOLI), 14 NOV - Una bomba carta è stata fatta esplodere questa notte poco prima dell'una davanti a un bar di Portici (Napoli), all'angolo tra via Roma e via Diaz.

Lo scoppio non ha provocato feriti ma ha danneggiato la saracinesca, una vetrinetta di esposizione e un frigorifero all'interno del locale. Sul posto agenti del commissariato di Polizia Portici - Ercolano. Tra le piste battute quella del racket. (ANSA).