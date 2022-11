Il miglior Monza della stagione, 3-0 alla Salernitana

(ANSA) - MONZA, 13 NOV - Tre gol alla Salernitana, nove punti di margine dalla zona retrocessione: il Monza chiude il 2022 con la miglior prova stagionale, passando con Carlos Augusto e Mota Carvalho nel primo tempo, chiudendo i conti nella ripresa con Pessina su rigore. Tre gol e tre pali (Colpani e Ranocchia due volte) per i biancorossi di Raffaele Palladino che mandano in rete due dei tre titolari di quella serie B che due stagioni fa venne vinta dai campani che andarono direttamente in A, costringendo i brianzoli ad amari playoff. Vista l'assenza forzata di Sensi, Palladino propone Pessina sulla linea dei quattro a metà, così come era stato giovedì a Roma con la Lazio.

L'equilibrio si rompe al minuto 23: Caprari recupera palla e manda in profondità Mota, tacco per Carlos e nell'area piccola sinistro che vale il vantaggio. I padroni di casa stazionano nella metà ospite e al 33' raddoppiano: Mota strappa in velocità, gioco di gambe sull'ex compagno Pirola e sinistro a incrociare che passa sotto alle braccia di Sepe. A campi invertiti l'inerzia non cambia e la squadra di Nicola, che si era fatta viva solo con una punizione di Bradaric nel primo tempo, solo nel finale ci riprova con Piatek, senza centrare lo specchio. Morale: Di Gregorio nei 90 minuti non sarà mai chiamato in causa. Coinvolto sul campo è invece Candreva, che pure si era preso un giallo a metà primo tempo per proteste mentre era in panchina. Nicola lo butta nella mischia al posto di Mazzocchi al 15' della ripresa e neanche un quarto d'ora dopo l'ex Lazio, Inter e Samp stende Mota in area: secondo giallo, espulsione e rigore. Pessina, che non segnava in biancorosso dai tempi della C, firma il 3-0. Poco o nulla da salvare per i granata, Monza che invece con Palladino chiude un 2022 con media punti da piazzamento in zona coppe. (ANSA).