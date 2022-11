Dopo aggressione Borrelli torna a denunciare,"ragazzini vandali"

(ANSA) - NAPOLI, 13 NOV - L'aggressione subita da parte di un uomo, che l'ha travolto con lo scooter, non ferma l'azione di denuncia di abusi e illegalità del consigliere regionale campano e neo eletto deputato dei Verdi Francesco Emilio Borrelli: questa volta, sui suoi social pubblica foto e video di un gesto di vandalismo compiuto da alcuni ragazzini che hanno appiccato un rogo nella fontanella di piazza Municipio e dato alle fiamme cartoni in galleria Umberto I.

"Ci hanno segnalato - scrive Borrelli - che nella serata di sabato un gruppo di ragazzini ha creato scompiglio fra piazza Municipio e la Galleria Umberto I. A quanto raccontato dai cittadini, dapprima avrebbero appiccato un rogo nella fontanella della piazza, utilizzando buste e rifiuti vari. Si sarebbero poi spostati in galleria dove avrebbero dato alle fiamme alcuni cartoni danneggiando pure la pavimentazione".

"Siamo al cospetto - afferma il consigliere regionale di Europa Verde - dell'ennesimo atto insensato di una generazione di ragazzi totalmente allo sbando. Si divertono solo con eccessi e 'giochi' pericolosi che mettono a rischio la propria incolumità e quella degli altri. Viviamo una crisi educativa senza precedenti, di cui purtroppo sono complici anche molti genitori negligenti. Occorre invertire il trend e responsabilizzare famiglie e ragazzi, anche con pene severe".

