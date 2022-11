Controlli Cc nel Casertano, 2 arresti e 3 denunce

(ANSA) - CASERTA, 13 NOV - Due arresti per possesso di marijuana oltre che di una cospicua somma in contanti e tre denunce. Sono i risultati di un'operazione di controllo del territorio realizzata dai carabinieri in alcuni comuni del Casertano, in particolare a Casal di Principe, Cancello ed Arnone, Villa Literno e San Cipriano d'Aversa.

In azione una ventina di carabinieri della Compagnia di Casal di Principe e delle stazioni che vi dipendono, che hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio una 40enne nigeriana che gestisce a Casal di Principe un locale ritrovo di numerosi immigrati, e un 33enne suo connazionale; i due sono stati trovati in possesso di 60 grammi di marijuana, mentre nel locale è stata rinvenuta la somma di 4500 euro, alcune carte di pagamento, materiale per tagliare lo stupefacente. Un cliente del locale, un 34enne del Mali, è stato quindi denunciato per detenzione di droga e immigrazione clandestina. I carabinieri hanno poi controllato quattro esercizi commerciali, denunciando il titolare ed il socio di un bar di Casal di Principe per furto di energia elettrica, e contestando la presenza di personale non regolarmente assunto e l'uso di sostanze stupefacenti. Durante i servizi sono stati controllati 26 veicoli e 79 persone, ed elevate 10 contravvenzioni al codice della strada. (ANSA).