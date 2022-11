Borrelli,abusivi legati a clan vogliono bloccare accesso palazzo

(ANSA) - NAPOLI, 13 NOV - "La situazione della palazzina di via Egiziaca a Pizzofalcone resta estremamente delicata. Alcuni cittadini hanno fatto sapere" al consigliere della Regione Campania di Europa Verde, Francesco Emilio Borrelli, "che gli abusivi legati ai clan starebbero organizzando una sorta di 'protesta' per bloccare il palazzo e interdire l'accesso a tutti". Lo rende noto lo stesso consigliere regionale Borrelli che è stato investito l'altra sera, forse, proprio per le denunce relative alle occupazioni abusive delle case a Pizzofalcone. Giorni fa sono stati eseguiti a carico di 16 indagati dei decreti di sequestro preventivi finalizzati allo sgombero.

"Abbiamo prontamente allertato le autorità per verificare queste segnalazioni che, se confermate, sarebbero gravissime.

Credo che l'intervento dello Stato debba essere rapido - sottolinea Borrelli -. È fondamentale tenere alta l'attenzione e ripulire quel palazzo, così tutti gli altri occupati abusivamente dalla camorra". (ANSA).