Adesca dodicenne su Ig fingendosi fotografo e la violenta

(ANSA) - NAPOLI, 13 NOV - E' accusato di aver violentato una dodicenne dopo averla adescata su Instagram, dove si è finto un fotografo. L'uomo, un 38enne di Eboli (Salerno) è stato arrestato ieri dai Carabinieri.

I fatti, come ricostruisce il quotidiano La Città, risalgono allo scorso mese di luglio. Dopo aver visto su Instagram alcuni scatti della dodicenne, l'uomo le avrebbe scritto fingendosi un fotografo e promettendole un book fotografico gratis. La bambina avrebbe aderito alla richiesta e i due si sarebbero incontrati a Battipaglia, dove la ragazzina vive. Quindi, in un luogo appartato, sarebbe stata violentata.

A denunciare il fatto ai carabinieri sono stati i genitori della piccola, ai quali la dodicenne ha raccontato tutto. Le indagini, coordinate dalla procura di Salerno, sono partite immediatamente. Il racconto della vittima è stato riscontrato dalle immagini di alcuni impianti di videosorveglianza, grazie alle quali sono state individuate tracce dell'auto dell'uomo in orari corrispondenti all'arrivo a Battipaglia e al ritorno ad Eboli. Nelle indagini interviene anche la Polizia postale, per scandagliare gli aspetti telematici della vicenda.

All'esito degli accertamenti il gip di Salerno, su richiesta della procura, ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti dell'uomo - sposato, con un bambino piccolo - che i carabinieri della Compagnia di Battipaglia, col supporto degli agenti della polposta, hanno eseguito ieri all'alba.

Nell'abitazione dell'arrestato, nel centro di Eboli, sono stati sequestrati anche vari supporti informatici contenenti, a quanto si è appreso, materiale pedopornografico: tutto ora al vaglio degli inquirenti. (ANSA).