Abusi e violenze su bimbi, allontanati madre e compagno

(ANSA) - NAPOLI, 13 NOV - Abusi sessuali su una bambina di meno di dieci anni e maltrattamenti del fratellino di pochi anni più grande. Una vicenda all'apparenza orribile sulla quale indagano i carabinieri del Comando provinciale di Avellino che nelle indagini coordinate dalla locale Procura hanno intanto fatto scattare il divieto di avvicinamento ai quattro figli alla coppia, marito e moglie, residenti nell'Avellinese trasferitasi nel frattempo in un comune pugliese.

I due bambini, insieme ad altri due fratelli, sono stati trasferiti in una struttura protetta. Sono tutti figli di lei, una 40enne di Avellino che convive con l'uomo di sei anni più giovane. Il convivente avrebbe più volte picchiato il bambino e in più occasioni gli avrebbe spento le sigarette su braccia e mani oltre a costringerlo a consumare i pasti in un sottoscala e a dormire sul pavimento.

Secondo gli investigatori, che nei prossimi giorni sentiranno i bambini nella struttura protetta del Comando provinciale dell'Arma, gli episodi contestati alla coppia si sarebbero consumati negli ultimi due anni. (ANSA).