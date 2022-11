"Volto di donna", shooting antiviolenza a San Giorgio a Cremano

(ANSA) - SAN GIORGIO A CREMANO (NAPOLI), 12 NOV - Donne, giovani e adulte, hanno prestato il proprio volto all'obiettivo della macchina fotografica per dire no alla violenza di genere: è l'iniziativa 'Volto di donna' promossa dall'amministrazione comunale di San Giorgio a Cremano (Napoli), guidata dal sindaco Giorgio Zinno, nell'ambito di 'Differenza come Uguaglianza' il programma di eventi messo in campo contro la violenza sulle donne che si celebra il 25 novembre.

Dalle 10 di questa mattina nella centralissima piazza Troisi numerose donne si sono avvicinate a fotografi professionisti e rappresentanti dell'amministrazione chiedendo notizie in merito all'evento, accettando di prestare il proprio volto all'obiettivo. Tutti i volti delle donne comporranno poi un'unica grande opera d'arte che verrà installata in Villa Bruno.

"C'è stata una buona partecipazione allo shooting fotografico gratuito" ha detto l'assessore alle Pari Opportunità, Simona D'Agostino presente in piazza "Volto di donna rientra nella più ampia iniziativa 'Differenza come Uguaglianza' che prevede eventi di sensibilizzazione per quasi tutto il mese di novembre.

L'iniziativa odierna coinvolge cittadine sangiorgesi che prestano il loro volto all'obiettivo fotografico. Ogni singola foto scattata verrà raggruppata in un'opera collettiva, un collage, che verrà esposta al balcone di Villa Bruno a rappresentare la forza delle donne ma soprattutto la semplicità delle donne che fanno parte del nostro territorio".

Il fitto programma di eventi prevede incontri sui diritti delle donne, screening gratuiti in piazza Troisi, e dibattiti con studenti delle scuole sangiorgesi. "La violenza di genere è ancora un fenomeno allarmante" ha detto il sindaco Giorgio Zinno. "Nonostante tanti sforzi, è evidente che abbiamo ancora bisogno di continuare a sensibilizzare le comunità, soprattutto i nostri giovani, coinvolgendoli in prima persona. Osteggiare ogni forma di sopruso significa battersi in nome della dignità umana, della civiltà e di quei principi che oggi, nella società contemporanea, vengono ancora calpestati". (ANSA).