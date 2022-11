Striano, lo Smaldone istituzione storica di Napoli

(ANSA) - NAPOLI, 12 NOV - "L'Istituto Smaldone è un'istituzione storica della nostra città. Dal punto di vista educativo e pedagogico rappresenta anche un riferimento importante sul fronte dell'inclusione delle persone non udenti in linea con gli insegnamenti del fondatore Filippo Smaldone".

Così l'assessore all'Istruzione Maura Striano dopo la visita all'Istituto Filippo Smaldone.

"La conservazione e la valorizzazione della memoria storica delle esperienze educative di diverso segno che hanno contribuito a far crescere la cittadinanza - prosegue l'assessore - è uno degli impegni che ho assunto e che stiamo portando avanti nell'ambito del mio assessorato, insieme al progetto di costruire alleanze e reti educative sui territori per dare una risposta articolata alla complessità della domanda educativa che ci arriva dai territori". (ANSA).