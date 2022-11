Scuola:a Napoli 'lezioni' di sport per far crescere la mente

(ANSA) - NAPOLI, 12 NOV - Inclusione, rispetto dell'avversario e crescita armonica del corpo e della mente.

Sono stati questi alcuni dei temi centrali dell'incontro 'Mens sana in corpore sano' svoltosi nell'Istituto superiore 'L. Da Vinci' a Napoli, in collaborazione con la libreria 'Iocisto', nell'ambito dell'iniziativa 'Io leggo perchè' che vuole promuovere la donazione di libri alle biblioteche scolastiche.

All'insegna del contest 'il libro e lo sport per un futuro più inclusivo', si sono confrontati ragazzi, docenti e giornalisti, introdotti dalla preside Giulia Urciuolo.

All'incontro, moderato dal giornalista Angelo Cerulo, anche ex alunni importanti del 'L.Da Vinci' come i campioni del taekwondo Antonio Gerrone (titolo europeo) e Alfredo Talotti (titolo italiano) che hanno raccontato la loro esperienza in un'area urbana piena di difficoltà incitando i ragazzi a non mollare e a lottare per realizzare i propri sogni. Alcuni studenti (Benedetta Cenani, Gennaro Esposito, Christian Cassettino, Serena Montilli, Francesco Lin) hanno letto brani da Omero, Saba, De Giovanni, Bebe Vio, Gianni Maddaloni per spiegare il legame fra sport, mente e rispetto dell'avversario.

Nel corso dell'incontro hanno portato la loro testimonianza i giornalisti Ciccio Marolda e Titti Improta. Marolda ha invitato i ragazzi a leggere libri e, in particolare, pubblicazioni di autori sudamericani, e ha sottolineato che lo sport aiuta a crescere e a saper perdere; il giornalista ha poi mostrato agli studenti, suscitando la loro curiosità, la scarpa sinistra di Diego Armando Maradona indossata dall'indimenticato campione argentino nella partita di addio al calcio giocato nello stadio della 'Bombonera' a Buenos Aires. Lo sport insegna rispetto e sacrificio ha evidenziato Titti Improta, presidente della Commissione Pari Opportunità dell'Ordine dei Giornalisti che ha anche illustrato dieci regole codificate dall'organismo sulla corretta comunicazione, sull'uso delle parole, sulla responsabilità e, più in generale, all'insegna del rispetto.

