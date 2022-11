Rapina garage armato con una mannaia, fermato

(ANSA) - NAPOLI, 12 NOV - Ha rapinato un'autorimessa minacciando il dipendente con una mannaia da cucina, ma la polizia lo ha identificato e rintracciato: ora è in stato di fermo.

I fatti risalgono a giovedì sera, quando gli agenti dell'Ufficio prevenzione generale sono intervenuti in via Pallonetto Santa Lucia, a Napoli, per la segnalazione di una rapina in un'autorimessa. Ai poliziotti un dipendente del garage ha raccontato che, poco prima, un uomo lo aveva minacciato con una mannaia e si è fatto consegnare l'incasso della serata, 300 euro, per poi darsi alla fuga.

Il dipendente e il proprietario dell'autorimessa, in sede di denuncia, dopo aver visionato le immagini del sistema di videosorveglianza del garage, hanno identificato l'autore della rapina in un loro conoscente che, già altre volte, era stato aggressivo e minaccioso.

Ieri gli agenti del Commissariato San Ferdinando lo hanno rintracciato nella sua abitazione in vico Forno a Santa Lucia e lo hanno sottoposto a fermo di polizia giudiziaria per rapina aggravata. (ANSA).