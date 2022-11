'La Reggia della Meraviglia', in un libro il gioiello di Caserta

(ANSA) - NAPOLI, 12 NOV - Presentato alla Reggia di Caserta il volume "La Reggia della Meraviglia", titolo dell'ultima iniziativa editoriale di "Repubblica" a Napoli (gratis in edicola il 17 novembre), a cura di Ottavio Ragone, Anna Laura De Rosa, Conchita Sannino e Antonio Ferrara e degli altri giornalisti della redazione napoletana, arricchito dalle fotografie di Riccardo Siano. Un libro di 216 pagine che vuole non solo testimoniare che la "Meraviglia esiste sulla terra", e spesso è molto più vicina di quanto immaginiamo, ma anche essere un punto di partenza per un progetto che abbracci tutte le regge borboniche.

"Il libro apre simbolicamente le iniziative per i 250 anni della morte dell'architetto Luigi Vanvitelli - spiega Ottavio Ragone, responsabile di Repubblica Napoli - ma rappresenta anche la base di partenza per creare un circuito tra le Regge borboniche campane il cui fulcro è la Reggia di Caserta, la più importante a livello europeo; una rete dalle concrete e rilevanti prospettive e ricadute turistiche, ma anche economiche e culturali, che comprende nel Casertano anche la Reggia di Carditello, quindi il Palazzo Reale di Napoli e la Reggia Capodimonte, e a sud la Reggia di Portici e di Quisisana a Castellammare di Stabia, tutte unite dalla ferrovia storica costruita dai Borboni in quattro anni tra il 1839 e il 1842.

Questa ferrovia andrebbe riutilizzata e protetta con un apposito marchio".

Ragone sottolinea come il libro si avvalga del "fondamentale lavoro della direttrice della Reggia Tiziana Maffei e dei funzionari del Palazzo, della competenza e professionalità dei giornalisti di Repubblica Napoli e di contributi di importanti personaggi dell'arte e della cultura, come Riccardo Muti, Francesco Piccolo e Antonio Pascale, ma anche del mondo economico e accademico come Gianluigi Traettino, presidente di Confindustria Campania, e Gianfranco Nicoletti, rettore della Vanvitelli".

I sindaci di Caserta Carlo Marino e di Napoli Gaetano Manfredi hanno sottolineato l'importanza di "rendere più forte il legame" tra le due città per "valorizzare le Regge e far crescere il turismo e l'economia che vi gira attorno". Maffei ha invece evidenziato "la centralità della Reggia di Caserta in Europa". (ANSA).