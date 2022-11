Undicesima di fila,Napoli chiude il 2022 in bellezza

Ancora una festa per gli oltre cinquantamila tifosi del Maradona, e il 2022 del Napoli si chiude con l'undicesima vittoria di fila in campionato e il primato di classifica consolidato prima della pausa per i Mondiali. In attesa che le inseguitrici facciano la loro parte, la squadra di Spalletti batte anche l'Udinese, soffrendo tantissimo nel finale di partita. In vantaggio per 3-0, nell'ultimo quarto d'ora di gara si spegne la luce e gli azzurri rimangono in balia dei friulani che segnano due gol e fino all'ultimo istante lottano per agguantare un clamoroso pareggio.

La partita si chiude però sul 3-2 consentendo al Napoli di confermare, nell'ultima giornata della prima parte del campionato, l'ampio margine di vantaggio sulle avversarie in lotta ai vertici della graduatoria.

La serie ininterrotta di successi in campionato sale dunque a undici, a conferma di un momento magico per gli azzurri che, guidati da un incontenibile, straripante Osimhen, risolvono anche la temutissima pratica Udinese, squadra che si conferma ancora una volta un osso duro per qualsiasi avversario.