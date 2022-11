La 'Libidine Violenta' di Moscato al San Ferdinando

(ANSA) - NAPOLI, 11 NOV - Le vicende di un'eccentrica scrittrice o cantante fuori moda, dalla ambigua identità sessuale, in fuga dalla solitudine e dalla follia: ed è 'Libidine violenta', titolo del nuovo spettacolo scritto e diretto da Enzo Moscato che debutta in prima nazionale al Teatro San Ferdinando di Napoli il 15 novembre.

Prodotto da Teatro Metastasio di Prato (dove il lavoro del drammaturgo napoletano approderà dal 22 al 27 novembre), Teatro di Napoli-Teatro Nazionale e Casa del Contemporaneo, è interpretato dallo stesso Moscato nel ruolo di Reci-diva e da Giuseppe Affinito, Luciano Dell'Aglio, Tonia Filomena, Domenico Ingenito, Emilio Massa, Anita Mosca.

"In scena - spiega l'autore - un viaggio allucinante e allucinatorio dentro le pulsioni autofagocitanti della scrittura, le ossessioni di una mente al limite, la fuga dalla follia e dalla solitudine attraverso l'eccesso, il parossismo, la farsa, l'ironia. La protagonista Reci, dichiara di volersi, forse, suicidare perché non riesce a buttar giù le sue scandalose memorie. Ne sussegue un gioco di visioni, ricordi, evocazioni, improbabili balletti, telefonate schizofreniche, incontri misteriosi, tutti partoriti e messi in scena dalla mente sgangherata della Reci e costantemente doppiati, replicati, proiettati, come in un vertiginoso carnevale".

Per Moscato lo spettacolo è "una grande e paradossale abbuffata di parole, per perdersi nel godimento puro dell'irrefrenabile coercizione desiderante della scrittura e rinunciare a dare un senso alla spiazzante brutalità della vita".

Le scene sono di Luigi Ferrigno, i costumi di Dario Biancullo, le luci di Enrico de Capoa, il trucco di Vincenzo Cucchiara. Repliche al San Ferdinando in Piazza Eduardo De Filippo fino al 20 novembre. (ANSA).