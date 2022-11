La Finanza sequestra vasta piantagione cannabis nel Napoletano

(ANSA) - NAPOLI, 11 NOV - Una vasta piantagione di cannabis che avrebbe consentito la produzione di marijuana e hashish per un valore di 5 milioni di euro, è stata sequestrata dalla Guardia di Finanza di Giugliano in Campania (Napoli), con l'ausilio degli elicotteri del Reparto Operativo Aeronavale di Napoli. Le Fiamme Gialle l'hanno individuata nell'agro capuano, dove sono state sequestrate 378 piante, di oltre 2 metri di altezza. La sostanza stupefacente, del peso complessivo di 400 chilogrammi, avrebbe fruttato, se immessa nel mercato illegale, circa 5 milioni di euro.

I finanzieri hanno anche identificato uno stranieri che, al termine dei controlli, è stato arrestato per violazioni della normativa sull'immigrazione. (ANSA).