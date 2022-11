Imu per coniugi con residenze separate, reazioni dei Comuni

(ANSA) - NAPOLI, 11 NOV - Reazioni diversificate dei Comuni alla sentenza 209 del 13 ottobre 2022 della Corte Costituzionale. Senza badare alla ragion di Stato, il "Giudice delle Leggi", ha ribaltato il verdetto dei colleghi della Cassazione e ha ribadito la spettanza dell'esenzione Imu ai "coniugi con residenze separate", che diversamente sarebbero discriminati rispetto alle coppie di fatto, non unite in matrimonio. Una vicenda giuridica che riguarda migliaia di contribuenti e che è ben lontana da una soluzione condivisa. Ne discuteranno i massimi esperti in un webinar organizzato per oggi ore 15,30 - 18,30, dall'Ordine dei dottori commercialisti di Napoli di concerto con l'Andoc, sindacato di categoria. Ma alcuni quesiti resteranno senza risposta, ogni singolo Comune reagirà come gli pare e si è in attesa della posizione ufficiale dell'Anci. Tra i quesiti che saranno rivolti ai relatori: qual è la differenza tra prima casa e abitazione principale? Possono i Comuni disconoscere residenza e "dimora abituale"? Se sì, come? Che fine faranno le richieste di chi ha chiesto il rimborso, dopo la sentenza 209 della Corte Costituzionale? E gli "avvisi" non impugnati? E le sentenze non appellate? I Comuni possono chiedere copia delle bollette per energia elettrica, gas, acqua, al fine di capire se effettivamente si abita in quell'appartamento? Quali saranno le conseguenze per i bilanci che hanno notificato gli "avvisi in rettifica Imu"? Sul sito dei dottori commercialisti di Napoli è possibile ottenere il link per assistere al webinar. (ANSA).