Circo con animali virtuali, show con ologrammi nel Napoletano

(ANSA) - SAN GIORGIO A CREMANO (NAPOLI), 11 NOV - Animali in pista sotto forma di ologrammi pronti ad interagire virtualmente col pubblico, regalando le emozioni di uno spettacolo circense: è il Circus Atmosphere che dall'18 novembre all'11 dicembre fa tappa a San Giorgio a Cremano, in provincia di Napoli. Nel comune vesuviano è in vigore un'ordinanza che vieta la presenza di circhi con animali e un regolamento che ne tutela il benessere. Delfini, balene, squali e meduse fluttueranno nell'aria toccando virtualmente lo spettatore come in un grande acquario; così come giraffe, leoni, tigri ed elefanti, rigorosamente in forma di ologramma, vagheranno tra il pubblico liberi da catene. Ad accompagnarli ballerini, pattinatori, maghi e tanti artisti.

"Abbiamo deciso di dare il patrocinio morale all'iniziativa" ha detto il sindaco di San Giorgio a Cremano, Giorgio Zinno "e, considerato il suo valore culturale e sociale, abbiamo chiesto all'organizzazione di concedere gratuitamente 150 biglietti da offrire alle famiglie in difficoltà con minori e diversamente abili che verranno distribuiti direttamente dai Servizi Sociali dell'Ente". (ANSA).