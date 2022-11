Sversa guaina bituminosa su area di 10 mq, 45enne denunciato

(ANSA) - ERCOLANO (NAPOLI), 10 NOV - Un 45enne è stato denunciato mentre era intento a sversare un ingente quantitativo di guaina bituminosa su un'area di circa 10 metri quadrati in via Vesuvio a Ercolano (Napoli). Agenti della Polizia Municipale del Nucleo di Polizia Giudiziaria, guidati dal comandante Nicola Vanacore, hanno sorpreso l'uomo, residente a Portici, mentre sversava i rifiuti pericolosi e lo hanno denunciato per reato ambientale, sversamento, trasporto di rifiuti pericolosi e abbandono.

"Chi abbandona rifiuti è un criminale, che va punito. La tutela e la difesa dell'ambiente è una sfida che possiamo vincere solo tutti insieme" dichiara Ciro Buonajuto, sindaco di Ercolano, segretario regionale Italia Viva e vicepresidente nazionale Anci.

"Ogni giorno facciamo la nostra parte per mantenere alta l'asticella della legalità. Il Vesuvio è patrimonio di tutti e da tutti va preservato, difeso e tutelato. I controlli effettuati dalla Polizia Locale, che ringrazio, vanno in questa direzione", conclude. (ANSA).