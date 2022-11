Rapina in market con replica di pistola mitragliatrice, fermato

(ANSA) - NAPOLI, 10 NOV - Rapina a mano a armata, ieri pomeriggio, in un supermercato di Pozzuoli, in provincia di Napoli: portato via l'incasso della giornata e anche un portafogli ad un cliente. Scattato, la notte scorsa, il fermo del rapinatore.

Sono stati i carabinieri della stazione di Pozzuoli, insieme ai militari della sezione operativa della locale compagnia, ad eseguire un fermo di indiziato di delitto nei confronti di Gennaro Romano, 28enne del posto già noto alle forze dell'ordine. L'uomo è ritenuto gravemente indiziato della rapina nel minimarket di via Ovidio. Le immediate indagini dei carabinieri di Pozzuoli - coordinati dalla Procura di Napoli - effettuate attraverso le analisi dei sistemi di videosorveglianza e alle testimonianze raccolte sul luogo dell'evento hanno permesso di individuare il 28enne. Durante le ricerche sono stati rinvenuti e sequestrati nei pressi dell'abitazione del fermato alcuni abiti probabilmente utilizzati per la rapina e una fedelissima replica senza il tappo rosso di una pistola mitragliatrice Mini Uzi, arma verosimilmente utilizzata per il reato. Perquisita l'abitazione del 28enne, i militari hanno trovato una felpa probabilmente utilizzata nel momento della rapina.

Il fermato è stato trasferito nel carcere di Poggioreale in attesa di giudizio a disposizione dell'Autorità giudiziaria.

