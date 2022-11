Occupazione abusiva di case a Napoli, 17 indagati

(ANSA) - NAPOLI, 10 NOV - Decreti di sequestro preventivi sono stati eseguiti dalle forze dell'ordine nei confronti di 17 persone, occupanti abusivi di 16 immobili all'interno del plesso di edilizia pubblica di via Egiziaca a Pizzofalcone n.35, a Napoli.

L'indagine è stata avviata dopo l'occupazione abusiva di un immobile, avvenuta alla fine dello scorso anno ai danni di una novantenne. I primi esiti degli accertamenti svolti dalla Squadra Mobile, dal Commissariato San Ferdinando, dal Nucleo Investigativo del Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Napoli e dalla Compagnia Napoli Centro, dalla Guardia di Finanza di Napoli e dalla Polizia Locale di Napoli - Unità Operativa Tutela Patrimonio, per quanto di rispettiva competenza, hanno consentito di individuare all'interno del plesso edilizio n.16 abitazioni occupate abusivamente da soggetti, taluni dei quali sarebbero riconducibili a contesti di criminalità anche organizzata.

L'attività investigativa interforze, svolta attraverso molteplici accertamenti documentali resi particolarmente gravosi dalla difficoltà di ricostruire compiutamente un sistema di assegnazioni storico e dalle conseguenti attività di sopralluogo, ha permesso di raccogliere numerosi elementi, a carico dei 17 indagati per invasione di terreni ed edifici, utili all'emissione del provvedimento cautelare reale che è finalizzato al successivo sgombero degli immobili. (ANSA).