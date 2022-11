Napoli-Stoccarda: ecco Mevivo App, social musicale gratuito

(ANSA) - NAPOLI, 10 NOV - Sull'asse Napoli-Stoccarda viene sviluppata Mevivo App, un social musicale gratuito disponibile sui digital store, che nasce da un'idea visionaria del suo fondatore Davide Bonavita. Napoletano di origini, nato in Germania, Bonavita sceglie la Campania come quartier generale di Mevivo App per un legame, si sottolinea, "che non si è mai spezzato e che continua a essere alimentato da periodici viaggi Italia-Germania".

"Dietro e dentro Mevivo App c'è uno staff di professionisti composto da web master, grafici, sviluppatori, creator, analisti, social media - racconta Bonavita - La musica è un mondo da scoprire e da condividere. La musica rende felici e offre viaggi fantastici. Ho immaginato la felicità di un fan che ascolta la playlist condivisa dall'artista che ama. Certo nelle interviste gli artisti spesso hanno raccontato e raccontano dei loro ascolti musicali. Ma poter ascoltare la playlist creata da Vasco Rossi, da Noemi, da Elisa o da Jovanotti, ad esempio, sarebbe per chi li segue sui social e dal vivo nei concerti gioia infinita e sarebbe anche un'occasione per riscoprire e amare i grandi successi di altre epoche".

Obiettivo di Mevivo App: diventare strumento di divulgazione della cultura musicale, raccontata dagli artisti attraverso le loro playlist. Intanto, mentre il team Mevivo lavora per raggiungere l'obiettivo "Playlist Artisti", l'applicazione si propone già con 150 milioni di release disponibili. (ANSA).