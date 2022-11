Gambizzato alla periferia di Napoli a pochi metri da una scuola

(ANSA) - NAPOLI, 10 NOV - Un uomo di 48 anni è stato ferito alla gamba destra da un colpo d'arma da fuoco, nel quartiere Ponticelli di Napoli, a pochi metri da una scuola. E' stata la polizia a trovarlo. Una volante stava passando per normali controlli quando ha visto un uomo a terra.

Si trattava del 48enne, che ha qualche precedente di polizia.

L'uomo - le cui condizioni non destano allarme - è stato trovato in piazza Aprea: a pochi metri di distanza c'è l'istituto comprensivo statale 49° Toti Borsi Giurleo. (ANSA).