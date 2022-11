Dimessa dal Santobono la bimba lanciata da una finestra

(ANSA) - SALERNO, 10 NOV - È stata dimessa nel pomeriggio dall'ospedale "Santobono" di Napoli la bimba di due anni che, lo scorso 30 ottobre, era stata lanciata nel vuoto da una finestra del terzo piano a Fisciano (Salerno). Un dramma per il quale è stato arrestato il papà, un 40enne, che durante l'interrogatorio di garanzia ha ammesso le proprie responsabilità. La bimba, a seguito dell'impatto - che era stato attutito da una rete in ferro - aveva riportato una frattura scomposta dell'omero.

Operata dai medici del nosocomio partenopeo, è stata dimessa dopo undici giorni. In mattinata, tra l'altro, il tribunale dei minori di Salerno ha emanato il provvedimento che ha disposto l'affidamento congiunto della bimba alla madre e al nonno paterno. Sospesa la potestà parentale del padre. In serata la piccola ha fatto ritorno a Fisciano. (ANSA).