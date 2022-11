Controlli dei carabinieri ai Quartieri spagnoli

(ANSA) - NAPOLI, 10 NOV - Servizio notturno a largo raggio per i Carabinieri della compagnia Napoli Centro che hanno setacciato le strade dei Quartieri Spagnoli.

Durante le operazioni i militari, a piazzetta Monte Calvario, hanno fermato due ragazzi a bordo di uno scooter: uno è stato trovato in possesso di otto proiettili e l'altro di quattro dosi di hashish. Lo scooter, senza assicurazione, è stato sequestrato. Stessa sorte per altri nove.

Durante le varie perquisizioni i carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato una replica di una beretta modello 6,35 priva di tappo rosso. L'arma era stato nascosta sotto un'auto in sosta.

I carabinieri insieme al personale ufficio rimozione veicoli della polizia locale hanno sequestrato 16 veicoli e rimosso 35 paletti e transenne lungo le strade utilizzati per occupare i posti auto. (ANSA).