Al via a Napoli dal 14 novembre il 'SuoNa Winter Festival'

(ANSA) - NAPOLI, 10 NOV - Torna il SuoNa Festival 2022 con una versione winter, inserita tra le rassegne del progetto "Affabulazione", sostenuto dal Comune di Napoli con il contributo del Fondo Unico per lo Spettacolo della Direzione generale dello Spettacolo del Ministero della Cultura.

Organizzato da Ufficio K, il SuoNa winter Festival proporrà, da novembre a dicembre, oltre ai consueti concerti anche spettacoli di danza acrobatica e classica, stand-up comedy e corsi di formazione. "Confermando il suo carattere multidisciplinare e coinvolgendo nelle sue attività un target giovanile sempre più ampio" annunciano gli organizzatori.

Ad inaugurare gli spettacoli della kermesse, lunedì 14 novembre, sarà il concerto di Paky alla Casa della Musica. Il giovane rapper classe '99, originario del quartiere napoletano di Secondigliano e cresciuto a Rozzano, ha debuttato a marzo scorso con l'album Salvatore, per Island Records/Universal Music. Il secondo appuntamento della rassegna, lunedì 28 novembre, segna il ritorno dal vivo dei Verdena. La band bergamasca presenterà al Palapartenope il nuovo progetto discografico, "Volevo magia". Uscito lo scorso 23 settembre su etichetta Capitol Records/Universal Music, questo nuovo lavoro pone fine al lungo periodo di silenzio discografico che durava dal 2015, anno di pubblicazione del progetto in due volumi "Endkadenz". Nel cartellone della rassegna partenopea, spazio anche alla danza con la Compagnia FUNA, collettivo di danza acrobatica e aerea in scena il 14 dicembre nella Casa della Musica e a un classico natalizio: Lo Schiaccianoci di Čajkovskij, coreografie di Tiziana Lanzaro (20 dicembre, Casa della Musica). Per il teatro e la stand-up comedy in scena sempre,nella Casa della Musica, giovedì 22 dicembre Stefano Rapone. Il 21 dicembre toccherà a La Maschera, al Palapartenope col loro Sotto chi tene core live.

Oltre alla musica e agli spettacoli, la rassegna proporrà anche il corso di formazione "SuoNa LAB". In sinergia con l'Osservatorio Territoriale Giovani (OTG) del Dipartimento di Scienze Sociali della Federico II verranno organizzati a Città della Scienza workshop e corso di formazione sulle arti dello spettacolo. (ANSA).