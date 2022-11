Agguato vicino scuola: Manfredi, per Napoli più uomini e mezzi

(ANSA) - NAPOLI, 10 NOV - Nel comitato per la sicurezza e l'ordine pubblico in programma domani in Prefettura, a quanto si è appreso, il sindaco Gaetano Manfredi ribadirà la necessità di avere più mezzi e più uomini in città come evidenziato già al precedente Governo. Dopo la sparatoria di oggi nei pressi di una scuola, in cui un pregiudicato è rimasto ferito, il sindaco ha rilevato - secondo indiscrezioni - che la zona orientale della città è sotto la pressione di gruppi criminali da molti mesi ma "l'attenzione del Comune è massima in base alla sua competenza: lo dimostrano gli investimenti programmati in termini di istruzione, cultura e decoro urbano, ma anche la scelta di Ponticelli come uno dei luoghi in cui installare le telecamere di videosorveglianza utilizzando i finanziamenti di cui l'Amministrazione è beneficiaria".

E' nipote di un elemento di spicco del clan De Luca Bossa e si chiama Luigi Amitrano, la persona ferita nell'agguato avvenuto nel quartiere Ponticelli di Napoli.

Secondo quanto si è appreso l'uomo, un 48enne, è stato colpito in una zona ritenuta sotto il controllo criminale dei loro rivali, i De Micco.

Sulla vicenda sono in corso indagini da parte della Polizia.

