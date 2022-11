Agguato nel rione Traiano di Napoli, 23enne ferito gravemente

(ANSA) - NAPOLI, 10 NOV - Un giovane di 23 anni è stato gravemente ferito in un agguato scattato nel rione Traiano di Napoli: la vittima si chiama Antonio Artiano, soprannominato "Antony". E' stato ferito da un colpo d'arma da fuoco che l'ha raggiunto alla testa in via Marco Aurelio. Il giovane è stato portato nell'Ospedale del Mare dove si trova ricoverato in pericolo di vita. L'agguato è avvenuto intorno alle 19.

Sull'accaduto sono in corso indagini da parte della Polizia di Stato. (ANSA).