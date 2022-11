Reggia di Caserta, "la meraviglia" in un libro di Repubblica

(ANSA) - CASERTA, 09 NOV - Un libro di 216 pagine per testimoniare che la "Meraviglia esiste sulla terra", spesso molto più vicino di quanto immaginiamo, e per raccontarla in tutto il suo splendore. Una "meraviglia" che si può contemplare e perfino toccare con mano. E' la Reggia di Caserta, un Palazzo di sorprendente bellezza piantato nel cuore delle terre più fertili del Sud, a Caserta. Una Reggia, non si potrebbe dirlo in altro modo.

A raccontarla il testo "La Reggia della Meraviglia", titolo dell'ultima iniziativa editoriale di " Repubblica" a Napoli, a cura di Ottavio Ragone, Anna Laura De Rosa, Conchita Sannino e Antonio Ferrara, arricchito con le stupende fotografie di Riccardo Siano.

L'opera sarà presentata alla Reggia di Caserta - Vestibolo superiore - sabato 12 novembre (ore 10.30), e sarà poi gratis in edicola il 17 novembre con il giornale. Così "Repubblica" celebra la maestosa bellezza della Reggia di Caserta - sontuoso connubio di arte e natura germogliato nel pieno dell'Illuminismo napoletano, nella seconda metà del '700 - e il geniale architetto che la progettò, Luigi Vanvitelli, aprendo le celebrazioni per i 250 anni dalla morte. (ANSA).