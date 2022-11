Napoli: chiese chiuse? Card.Sepe, non tutte sono della diocesi

(ANSA) - NAPOLI, 09 NOV - Non avrebbe voluto replicare "per non innescare ulteriori polemiche" ma ha sentito "l'obbligo come vescovo di far conoscere la verità" precisando "che non tutte le chiese presenti a Napoli appartengono alla diocesi, quelle che fanno capo alla Curia sono appena il 15 per cento". L'ex arcivescovo di Napoli, il cardinale Crescenzio Sepe, chiamato in causa dalla trasmissione Report andata in onda lunedì scorso sulle chiese chiuse a Napoli (alcune oggetto anche di abusi edilizi) è come un fiume in piena. Oggi ha convocato una conferenza stampa alla basilica del Buon Consiglio di Capodimonte, a Napoli, per far sentire le sue ragioni.

"A Napoli ci sono delle chiese chiuse e un giornalista dovrebbe conoscere come stanno le cose", ha attaccato Sepe. "In città abbiamo centinaia e centinaia di edifici di culto e quelli che sono di responsabilità della Curia non arriviamo neanche al 15 per cento. Le altre sono del Fec - Fondo edifici culti- poi una buona parte è del Comune e infine del demanio", ha proseguito l'ex arcivescovo.

"Per le nostre, alcune molto antiche e talvolta in abbandono, abbiamo deciso di riaprirle ma non potendo assumerci tutto l'onere della ristrutturazione abbiamo creato una commissione e le abbiamo messe a disposizione gratuitamente", ha precisato ancora. "Chi le ha prese le deve ristrutturare, poi si devono rispettare le finalità del luogo di culto e dove è possibile opere a carattere sociale e culturale. E infine non sub affittate. E poi se vi sono stati degli abusi immediatamente sono stati cacciati via", ha concluso Sepe. (ANSA).