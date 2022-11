Lo street artist Neve, le mie opere nate dall'energia di Procida

(ANSA) - NAPOLI, 09 NOV - La nascita dalle mani di Neve delle cinque cabine elettriche di Procida trasformate in opere di street art "è il frutto di un approccio a più riprese, cominciato col fare i compiti sulle peculiarità e la storia dell'isola". Così Danilo Pistone, in arte Neve, racconta il percorso che ha portato alla nascita delle cinque opere volute da E-distribuzione a Procida.

Neve ha studiato con l'obiettivo di "coniugare la storia e l'attualità di Procida, per quanto possibile, con la mia narrativa e la mia esperienza personale. Sono venuto qui e ho passato tempo con le persone, nei luoghi, con i panorami dell'isola: alla fine ho trovato un filo conduttore parlando di quotidianità, di gesti, di quello che distingue e caratterizza quest'isola".

"A Procida - spiega l'artista - ci ero solo passato, non la conoscevo bene. Il luogo che mi ha più colpito? Sono tanti, ma a colpirmi è stata soprattutto l'energia dell'isola, mi ha impressionato sentire la sua forte energia. E' una bella esperienza lasciare qui una eredità, il frutto di una mia interpretazione personale. Quanto resisteranno le opere? Ci sono miei lavori di quasi 20 anni fa che sono ancora visibili in strada, dipende da come sono tenuti ma i colori tengono sempre".

