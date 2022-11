Emanuele Filiberto, "ho un sogno, il Savoia Calcio in serie B"

(ANSA) - TORRE ANNUNZIATA (NAPOLI), 09 NOV - "Io ho un sogno per il Savoia Calcio: portarla tra tre o quattro anni in serie C e poi in B. E sono oggi qui per dirvi che tutti insieme, città e tifosi, ci riprendiamo il Savoia Calcio e faremo crescere questa grande squadra". Lo ha detto il principe Emanuele Filiberto di Savoia a Torre Annunziata (Napoli) nel presentare il progetto Casa Reale Holding Spa, società per azioni che sarà quotata alla Borsa di Vienna e che avrà ampio respiro nell'imprenditoria, nello sport e nel sociale.

L'obiettivo è rilevare il Savoia Calcio, squadra fondata nel 1908 ed attualmente nella Serie Eccellenza, insieme ad una cordata di imprenditori. "Abbiamo un obiettivo: farla salire nelle vette e farla crescere dove era prima e dove merita di essere. Questo voglio farlo e ce la metteremo davvero tutta".

Emanuele Filiberto è stato accolto da tifosi e numerosi cittadini con i quali ha scattato selfie. (ANSA).