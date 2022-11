Droga: nove misure cautelari dei carabinieri nel Salernitano

(ANSA) - SALERNO, 09 NOV - Produzione, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti: sono i reati che i carabinieri e la Direzione Distrettuale Antimafia di Salerno contestano a nove persone alle quali oggi sono state notificate altrettante misure cautelari (una in carcere, quattro ai domiciliari e quattro obblighi di dimora).

Nel corso delle indagini, che si sono protratte tra giugno e dicembre 2019, vennero individuati due appezzamenti di terreno sui quali veniva coltivata canapa indica.

Durante le notifiche, i militari dell'arma hanno trovato a casa di uno degli indagati cocaina, hashish e marijuana: a questo punto i carabinieri hanno eseguito un arresto in flagranza.

Nell'abitazione di un altro indagato - che non è stato ancora rintracciato - è stata trovata altra sostanza stupefacente (hashish e marijuana). (ANSA).