Covid: indice di contagio al 13%, due le nuove vittime

(ANSA) - NAPOLI, 09 NOV - Sono 1703 i positivi al Covid sui 12970 test effettuati in Campania nelle ultime ventiquattro ore, per un indice di contagio pari al 13,1%, in flessione rispetto al dato fatto registrare ieri che si attestava al 15,82%. Non ci sono morti nelle ultime 48 ore, mentre si registrano due vittime nelle ore precedenti.

I posti di terapia intensiva occupati sono dieci (ieri erano 14). E calano anche le degenze che passano dalle 273 di ieri alle 261 di oggi. (ANSA).