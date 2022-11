"Cabine d'autore", E-distribuzione porta la street art a Procida

(ANSA) - PROCIDA (NAPOLI), 09 NOV - Cinque infrastrutture della distribuzione di energia elettrica diventano da oggi, a Procida, palcoscenico della street art che racconta la storia dell'isola con l'arte contemporanea. E' questo il progetto "Cabine d'Autore", inaugurato da E-distribuzione nell'isola del Golfo di Napoli, Capitale Italiana della Cultura del 2022.

Le opere sono state realizzate dall'artista Neve, ispirato dalla bellezza e dalla storia dell'isola e sono state presentate oggi con una cerimonia a Palazzo D'Avalos, ex edificio dei Savoia e poi nell'800 carcere in cima all'isola.

Le infrastrutture elettriche presenti sull'isola diventano così vere e proprie tele d'autore, un museo a cielo aperto che vuole contribuire a valorizzare lo spirito dell'isola e le sue peculiarità. Le opere sono state realizzate dal celebre street artist Danilo Pistone, in arte Neve, appunto, che ha ripercorso le caratteristiche identificative dell'isola ispirandosi alle suggestioni tratte dal libro di Elsa Morante "L'Isola di Arturo", scritto nel 1957, ambientato a Procida e vincitore del Premio Strega. (ANSA).