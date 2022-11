Adesivi su lapide vittime Moby Prince, poi rimossi

(ANSA) - ERCOLANO (NAPOLI), 09 NOV - Imbrattata la lapide nel piazzale antistante il molo borbonico in ricordo delle vittime del Moby Prince a Ercolano.

Due adesivi, uno dei quali recante la scritta Boys 80056, sono stati apposti sulla targa che ricorda le 140 vittime, sette di Ercolano, morte la notte del 10 aprile del 1991 al largo del porto di Livorno. A segnalare l'episodio il presidente del Consiglio Comunale, Luigi Simeone, che ha interrotto per alcuni minuti la seduta per darne notizia. "Rispettiamo le vittime del Moby Prince" commenta su facebook il sindaco di Ercolano, Ciro Buonajuto "Non so chi sia stato, ma questo è davvero l'ultimo posto dove attaccare adesivi". In serata la lapide è stata ripulita grazie all'intervento di dipendenti comunali e Polizia Municipale. (ANSA).