Ad E-distribuzione Ranieri, "a Procida connettiamo la cultura"

(ANSA) - NAPOLI, 09 NOV - "Partiamo da Procida e dalle parole del presidente Mattarella, che ha detto che la cultura è un patrimonio su cui investire, perché è risultato dell'ingegno dell'uomo". Lo ha detto l'amministratore delegato di E-distribuzione, Vincenzo Ranieri, in occasione dell'inaugurazione delle cinque infrastrutture della distribuzione di energia elettrica che da oggi fanno di Procida, Capitale italiana della Cultura 2022, palcoscenico della street art, un modo per raccontare la storia dell'isola con l'arte contemporanea.

"Il progetto 'Cabine d'Autore' - spiega Ranieri - declina l'infrastruttura elettrica che serve alla vita essenziale di Procida con l'arte".

Le opere dell'artista Neve si inerpicano sull'isola, fornendo nuovi valori culturali che si innestano sulla storia esistente: "Lo slogan di Procida capitale - spiega Ranieri - dà un forte senso a quello che vogliamo fare. Dire che la cultura è un'isola, vuol dire superare il divario che c'è stato per tanto tempo tra centro e periferie, tra grandi città e borghi, tra isole e terraferma. Si fanno ponti e connessioni, oggi lo facciamo a Procida che è al centro della cultura con il resto d'Italia, ma è un primo passo che facciamo guardando al futuro, su una nuova idea che lega piccole cittadine e comunità".

(ANSA).