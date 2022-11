Ripristinata circolazione treni su tratta Circumvesuviana

(ANSA) - ROMA, 08 NOV - A quasi 24 ore dal deragliamento di un treno all'altezza della stazione Pompei Santuario, torna regolare la circolazione lungo la tratta Torre Annunziata-Scafati della Circumvesuviana. A comunicarlo è l'Ente Autonomo Volturno, che fa sapere come ''dalle ore 11:45 la circolazione ferroviaria è ripristinata sull'intera linea Napoli-Poggiomarino''. La prima corsa è stata quella partita da Napoli per Poggiomarino alle ore 11:47, mentre in direzione Napoli la prima corsa da Poggiomarino delle ore 11:40 è partita con 20 minuti di ritardo.

Il deragliamento si era verificato ieri poco prima delle 14 senza fortunamente provocare feriti tra i passeggeri (una trentina circa) e il personale a bordo. Sulle cause dell'incidente, avvenuto stando a quanto riferito da Eav mentre il convoglio viaggiava a 5 km orari essendo in prossimità della stazione di arrivo, sono in corso le opportune verifiche del caso. (ANSA).