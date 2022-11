Mastella e Festa a De Luca,più coinvolgimento per aree interne

(ANSA) - BENEVENTO, 08 NOV - Coinvolgere le aree interne nelle scelte strategiche della Regione Campania garantendo loro maggiore attenzione e ascolto. E' l'appello rivolto al governatore Vincenzo De Luca dai sindaci di Benevento Clemente Mastella e di Avellino Gianluca Festa al termine dell'incontro che si tenuto a Palazzo Mosti.

"Da parte nostra - ha detto Mastella - non c'è alcuna velleità polemica nei confronti della Regione Campania, bensì la semplice rivendicazione di una pari dignità e di un maggiore coinvolgimento delle città capoluogo nelle scelte regionali e nazionali. Anche sul piano della distribuzione delle risorse, come ad esempio quelle stanziate dalla Regione per le iniziative natalizie".

Nel corso dell'incontro sono emersi anche altri argomenti che accomunano i due capoluoghi di provincia, come quello della sanità pubblica. "Una materia scottante - ha ribadito il sindaco di Benevento - poiché entrambe le città hanno rilevato gravi criticità soprattutto nei Pronto Soccorso".

"Abbiamo territori molto omogenei e condividiamo le stesse difficoltà nell'attuale momento di grave crisi economica che ha investito il paese - ha aggiunto il sindaco di Avellino Festa -.

Di qui la scelta di rivendicare con spirito propositivo una maggiore attenzione da parte della Regione Campania verso le aree interne. E lo facciamo, sia ben chiaro, senza alcuna volontà di metterci in contrasto, ma semplicemente facendoci portavoce delle istanze dei nostri territori". (ANSA).