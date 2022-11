Estorsioni,lesioni e sfruttamento lavoro,6 misure a Avellino

(ANSA) - ROMA, 08 NOV - Associazione per delinquere finalizzata alla commissione di estorsioni, lesioni personali aggravate, violenza privata, nonché intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, furto aggravato: per questi e altri reati è in corso di esecuzione da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino a un'ordinanza di custodia cautelare a carico di 4 persone e 2 misure dell'obbligo di dimora.

Il provvedimento è stato emesso dal gip del Tribunale di Avellino su richiesta della Procura della Repubblica.

L'operazione è cominciata nelle prime ore della mattinata e coinvolge il capoluogo irpino ed alcuni comuni dell'hinterland Sono in atto numerose perquisizioni con l'ausilio di unità del Nucleo Carabinieri Cinofili di Sarno nonché di un velivolo del 7° Nucleo Elicotteri Carabinieri di Pontecagnano (ANSA).