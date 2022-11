I porti nuovi poli di sviluppo, iniziativa Intesa Sanpaolo

(ANSA) - NAPOLI, 07 NOV - 'Zes e Zls: i porti, nuovi poli di sviluppo. Il ruolo di Intesa Sanpaolo'. E' questo il tema del convegno in programma martedì 8 novembre a Napoli nelle Gallerie d'Italia. La portualità, gli strumenti di crescita sul territorio, gli ivestimenti produttivi, le opportunità offerte dal Pnrr per lo sviluppo dell'economia del mare saranno al centro dei diversi tavoli di dibattito.

Tra gli interventi, quelli di Giuseppe Mario Nargi direttore regionale Campania, Calabria e Sicilia Intesa Sanpaolo, Massimo Deandreis, direttore generale SRM, Fulvio Lino Di Blasio presidente Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico Settentrionale - porti di Venezia e Chioggia, Floriana Gallucci commissario straordinario del Governo ZES Ionica Interregionale Puglia-Basilicata, Giuseppe Romano commissario straordinario del Governo ZES Campania e Calabria, Anna Roscio responsabile sales & marketing Imprese Intesa Sanpaolo, Riccardo Dutto Head of Infrastructure & Real Estate Partners Intesa Sanpaolo, Vito Grassi vice presidente Confindustria, Umberto Masucci, presidente F2i Holding Portuale, Mario Mattioli Presidente Confitarma. Le conclusioni sono affidate al presidente di Intesa Sanpaolo Gian Maria Gros-Pietro (ANSA).