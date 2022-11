Teatro Cilea: Casagrande in un 'triangolo' con A Tu per Tre 2.0

(ANSA) - NAPOLI, 06 NOV - Prenderà il via da Napoli la tournée dello spettacolo A Tu per Tre 2.0 che Maurizio Casagrande porterà in scena, giovedì 10 novembre (ore 21.00, in replica fino a domenica 20) sul palcoscenico del Teatro Cilea.

Lo spettacolo, dopo la tappa partenopea, sarà a Roma (Teatro Ghione), Salerno (Teatro Augusteo), Torino (Teatro Gioiello), Milano (Teatro Martinitt), Cosenza (Teatro Garden di Rende).

Presentato da Italia Concerti in collaborazione con I Due della Città del Sole, l'allestimento, suddiviso in tre "momenti" veloci e che si amalgamano in una struttura omogenea, vedono Casagrande esibirsi come attore e cantante. Ad affiancarlo saranno la cantante Ania Cecilia e la pianista Claudia Vietri.

Due donne e un uomo in un "triangolo" pericoloso, che porterà alla nascita di un'alleanza tutta femminile, ponendo, così, il protagonista in netta minoranza. "Semplice, confidenziale e di grande ilarità, A Tu per Tre 2.0 è uno spettacolo - sottolineano gli autori - che consente al pubblico di ritrovarsi immerso in un'atmosfera calda e piacevole, mai banale o approssimativa, e di interagire, spesso, con Casagrande, con la sensazione di sbirciare nella sua vita privata e di entrare in contatto con i momenti salienti della sua carriera". Tutto avviene in un'apparente improvvisazione, che, nello svolgersi della serata, svela il disegno generale. "In un periodo di grande difficoltà per le restrizioni e le incertezze - afferma Casagrande in una nota - ho preferito scrivere e allestire uno spettacolo agile e leggero, che mi permettesse di girare con facilità e venire incontro alle difficoltà dei teatri, senza, per questo, rinunciare allo stile e alla qualità che da sempre mi hanno permesso di costruire un rapporto di fiducia con il pubblico. Il tutto immerso in un'atmosfera d'intimità e condivisione che tanto ci è mancata ultimamente". A Tu per Tre 2.0 è un triangolo che nemmeno Maurizio Casagrande avrebbe mai considerato senza l'irrompere della pandemia. (ANSA).