Tenta di entrare in casa dal balcone, precipita e muore

(ANSA) - NAPOLI, 05 NOV - E' caduto dal balcone al secondo piano di un condominio, è finito su una tettoia ed è morto sul colpo. Il fatto è accaduto nel tardo pomeriggio di ieri a Boscoreale, in provincia di Napoli. La persona deceduta è un uomo di 62 anni del posto.

Secondo una prima sommaria ricostruzione dei carabinieri l'uomo avrebbe tentato di accedere nella sua abitazione. La moglie e le figlie però in quel momento non erano in casa. Ha perso l'equilibrio ed è precipitato sulla tettoia del portone di ingresso condominiale. I coniugi si stavano separando e l'uomo non sarebbe più potuto rientrare all'interno della abitazione familiare. E sembra che proprio ieri mattina ci fossero stati momenti di tensione. Fatti che avrebbero indotto la donna e le figlie ad andare via: per questo motivo non erano in casa quando l'uomo è precipitato. L'autorità giudiziaria ha disposto il sequestro della salma per la successiva autopsia.

Indagini in corso da parte dei Carabinieri di Boscoreale e della compagnia di Torre Annunziata per ricostruire l'esatta dinamica degli eventi. (ANSA).