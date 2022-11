Pugilato: 23/12 riunione con due Tricolori a Reggio Emilia

(ANSA) - ROMA, 05 NOV - Antivigilia di Natale nel segno del pugilato. Succederà a Reggio Emilia, dove il prossimo 23 dicembre si svolgerà una riunione, organizzata dalla Promoboxe di Mario Loreni, che avrà in cartellone due match per altrettanti titoli italiani.

Per la categoria pesi piuma il pugile locale Mattia De Bianchi (14-1) metterà volontariamente in palio, contro il piemontese Alfredo Di Bartolo, il titolo conquistato lo scorso 14 ottobre.

Per i pesi medi, invece, il 42enne Carlo De Novellis (9-4-1), napoletano del Rione Traiano, difenderà per la prima volta la cintura tricolore dall'assalto del tarantino di sangue cubano (è nato nel 2000 a L'Avana, dove ha vissuto per otto anni) Giovanni 'Nino' Rossetti (10-1), già campione italiano dilettanti nel 2019.

'Carlito' De Novellis, 'figlio d'arte' che di pugilato è anche insegnante, nel marzo scorso face parlare di sè raccontando, dopo la conquista del titolo, di aver perso 20 chili in nemmeno 5 mesi, in vista dell'incontro che avrebbe dovuto sostenere, "mangiando solo ed esclusivamente pesce e verdura per tutto questo tempo".