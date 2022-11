Morto per entrare in casa dal balcone: aveva divieto avvicinarsi

(ANSA) - NAPOLI, 05 NOV - L'uomo di 62 anni morto ieri sera a Boscoreale (Napoli) mentre tentava di entrare in casa da un balcone era destinatario della misura cautelare di divieto di avvicinamento alla parte offesa, dopo essere stato denunciato dalla moglie per maltrattamenti.

Ieri mattina l'uomo è stato arrestato dai carabinieri per aver violato l'obbligo e la sera stessa ha tentato di rientrare nella casa della moglie - che nel frattempo si era allontanata con i figli - dove è morto cadendo da un'altezza di cinque metri. (ANSA).