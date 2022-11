'Insorgiamo', circa 10mila in corteo a Napoli

(ANSA) - NAPOLI, 05 NOV - Si è infoltita la presenza al corteo 'Insorgiamo', che a Napoli vede sfilare movimenti antagonisti, esponenti dell'ecologismo come Friday for Future e sigle come 'Non paghiamo' che si oppongono al caro bollette. La testa del corteo è giunta in piazza Municipio ma la parte finale è ancora in via Marina, si stimano circa 10mila le persone partecipanti. Molti hanno acceso fumogeni, sono stati lanciato petardi anche contro una sede del Servizio elettrico nazionale e rovesciati cassonetti per la raccolta differenziata. (ANSA).