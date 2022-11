Covid: in Campania 1.635 nuovi casi e tre vittime

(ANSA) - NAPOLI, 05 NOV - Sono 1.635, su 10.959 test esaminati, i nuovi positivi al Covid in Campania. Il tasso di incidenza è al 14,91%, contro il 16,13 di ieri. Nel bollettino della Regione, che in Campania continua a essere diffuso quotidianamente, sono censite anche tre vittime, di cui due nelle ultime 48 ore. I posti letto occupati in terapia intensiva salgono a 16 (+2), quelli nelle degenze sono 281 (-2). (ANSA).