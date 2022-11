Calcio: il Napoli suona la nona, anche l'Atalanta si arrende

(ANSA) - NAPOLI, 05 NOV - Nona vittoria consecutiva per il Napoli che espugna Bergamo battendo in rimonta l'Atalanta 2-1.

Padroni di casa in vantaggio su rigore trasformato da Lookman e assegnato per un tocco di mano di Osimhen al 19'. Passano solo quattro minuti per il pareggio azzurro con Osimhen che svetta di testa su assist al bacio di Zielinski. Al 35' il sorpasso: Osimhen straripa sulla destra, si libera di un avversario e poi serve una palla al centro che Elmas controlla e butta dentro.

Nella ripresa l'assedio dell'Atalanta produce una traversa, la gara si fa nervosa, ma gli azzurri controllano e portano a casa un successo di grande importanza. (ANSA).