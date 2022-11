Maltempo: scuolabus e auto bloccati dall'acqua in sottopasso

(ANSA) - TORRE DEL GRECO (NAPOLI), 4 NOV - Paura a Torre del Greco (Napoli) dove uno scuolabus e un'auto sono rimasti intrappolati nell'acqua piovana accumulata nella zona di un sottopasso a ridosso del lungomare.I due mezzi sono stati sommersi per quasi la metà, ma in entrambi i casi l'acqua non ha raggiunto i finestrini, consentendo agli occupanti di abbandonare gli abitacoli. Nel caso dello scuolabus, da ciò che si apprende, erano presenti il solo autista e un addetto della ditta incaricata di effettuare il servizio per conto del Comune.

Proprio sulle situazioni di pericolo venutesi a creare nella città vesuviana a causa del maltempo, è intervenuto il sindaco Giovanni Palomba: ''Abbiamo registrato l'abbattersi sulla città e sull'intera regione - sia lungo la fascia costiera, sia nelle zone più interne- di una vera e propria bomba d'acqua, non preannunciata dal bollettino meteorologico regionale che, al contrario, segnalava per la giornata odierna un'allerta di colore giallo. Quanto verificatosi nelle ultime ore, pertanto, non era prevedibile, né era possibile - sulla base del parametro regionale indicatoci -; ordinare chiusure o sospensioni di pubblici servizi''. ''Analogamente - aggiunge il primo cittadino - per la giornata di domani quanto segnalato dai competenti organi regionali della Campania, è un'allerta meteo di colore giallo. Non sembrano, al momento, essere rilevati danni a persone del nostro territorio. Stiamo intervenendo su tutte le criticità segnalate, cercando di ripristinare una corretta ed ordinata circolazione veicolare, mettendo in sicurezza tutte le zone a rischio. Raccomando e invito tutti i cittadini alla massima prudenza''. (ANSA).